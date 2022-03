Foggia, lo scrittore Federico Moccia vota Vico: «Ti fa sentire 3 metri sopra il cielo»

FOGGIA - Lo scrittore Federico Moccia vota Vico del Gargano per la vittoria a «Borgo dei Borghi 2022», perchè «Vico ti fa sentire Tre metri sopra il cielo».

Il regista, scrittore, sceneggiatore, autore televisivo e teatrale – ha cliccato sul link https://tinyurl.com/385ermyw per votare Vico in lizza con altri 19 paesi (uno per ogni regione italiana) . Giocando con i titoli delle sue stesse opere, Moccia ha realizzato un video a sostegno della candidatura vichese dichiarando che «Vico del Gargano, in provincia di Foggia, è un posto splendido. Inevitabilmente, tu vai lì e come arrivi tac: t’innamori. Perché Vico del Gargano ti porta in qualche modo ‘Tre metri sopra il cielo», ha detto lo scrittore.

«È un luogo dove tu automaticamente metti il lucchetto, anche in maniera virtuale, perché è il paese degli innamorati». L’autore, poi, ha ricordato il suo particolare legame con San Menaio, frazione balneare di Vico, e con la sublime arte di Andrea Pazienza. «San Menaio è un bellissimo luogo - ha aggiunto Federico Moccia - una bellissima spiaggia dove ho passato dei giorni veramente splendidi, ma soprattutto mi ha ricordato che lì c’è stato Andrea Pazienza. La bellezza di quei disegni, di quel grandissimo pittore del fumetto che era Andrea Pazienza, credo che abbia preso vita da quei luoghi, così come la sua bravura, la sua capacità, la sua ispirazione. Quindi viva Vico del Gargano, viva San Menaio».