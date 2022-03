Vico del Gargano in lizza per il titolo «Borgo dei Borghi»: il videomessaggio di Vladimir Luxuria

Da ieri, domenica 13 marzo, sulla pagina web www.rai.it/borgodeiborghi si può votare per fare in modo che Vico del Gargano (Fg) vinca il titolo di Borgo dei Borghi. Il titolo sarà assegnato in diretta televisiva il 17 aprile e si potrà votare una volta al giorno fino al 3 aprile. Vico del Gargano rappresenterà tutta la Puglia e gareggerà con altri 19 paesi, uno per ogni regione italiana. In questi giorni, al Comune di Vico del Gargano stanno arrivando videomessaggi da tutta la Puglia e da ogni parte d'Italia di personalità del mondo dello spettacolo e della cultura che tifano per Vico e invitano a votare per il paese, nel video il contributo regalato da Vladimir Luxuria.

Vico del Gargano, nei mesi scorsi, ha superato le preselezioni ed è arrivato in finale per rappresentare l’intera regione. “È un onore rappresentare tutta la Puglia”, ha dichiarato il sindaco Michele Sementino. Il concorso si tiene dal 2014 e mai nessuna località pugliese è riuscita, finora, a vincere la finale e portare a casa il titolo di Borgo dei Borghi. “La gara è importante, ma lo è ancora di più avere la possibilità attraverso essa di promuovere la Puglia, naturalmente a partire da Vico, dal Gargano e dalla provincia di Foggia”, ha aggiunto Sementino. “Le riprese registrate dalla troupe di Rai Tre, che saranno mandate in onda durante le puntate di Kilimangiaro, mostrano il mare del Gargano, la Foresta Umbra, le produzioni di pregio dell’agroalimentare di Capitanata, i luoghi che migliaia di foggiani, sanseveresi, cerignolani, lucerini e manfredoniani sentono loro perché li frequentano da sempre e fanno parte della loro vita. Vico del Gargano, San Menaio e Calenella fanno parte di quel patrimonio condiviso e amato da tutti. Per questo ci auguriamo un sostegno diffuso e massiccio della nostra provincia, innanzitutto, ma anche del resto della Puglia che ci onoriamo di rappresentare”.