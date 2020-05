Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ad Agrigento in Sicilia VIDEO

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro alla Scala dei Turchi ad Agrigento in Sicilia. La Scala dei Turchi è una parete rocciosa che si erge a picco sul mare lungo la costa di Realmonte, in provincia di Agrigento in Sicilia. È diventata attrazione turistica sia per la bellezza e singolarità della scogliera e sia per la popolarità dai romanzi del commissario Montalbano scritti da Andrea Camilleri.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro oggi, sabato 30 maggio 2020, sono stati protagonisti di un videomessaggio inviato alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 Mediaset (video Instagram - @cliziaincorvaia).