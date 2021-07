La vela contro la violenza sulle donne: in Basilicata e Puglia tante le barche in mare con un nastro rosso

Un nastro rosso sulle “10mila vele contro la violenza sulle donne”, anche in Puglia e in Basilicata. Dopo diverse tappe in tutta Italia, il flash mob dell’Associazione di Promozione sociale 10mila vele di solidarietà giunge a Policoro e Maratea, con il partenariato della Lega navale italiana e la Rete nazionale antiviolenza Reama di Fondazione Pangea onlus.

L’iniziativa chiede simbolicamente un serio cambio di rotta in tema di violenza sulle donne in un mondo in cui, in media, ogni tre giorni viene commesso un femminicidio

L'evento ha fatto tappa anche a Bari dove alle 10 le barche hanno mollato gli ormeggi nel CUS – Centro Universitario Sportivo sul Lungomare Starita di Bari. Un forte segnale di partecipazione sociale da parte degli appassionati del mare che contano una fortissima presenza femminile