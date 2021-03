Potenza, freddo e neve non fermano vaccinazioni a over 80

POTENZA - Continuano a crescere i numeri di vittime, ricoverati e positivi in Basilicata e l’unica speranza per uscire dal tunnel è la campagna di vaccinazione, ieri ripartita anche con le somministrazioni AstraZeneca e un «testimonial» di eccezione, il rettore dell’Università di Basilicata, Ignazio, Ernesto Mancini, seguito da altri 200 colleghi dell’Università lucana.

L’unica risposta, come detto, è il vaccino e anche per questo si cerca di non perder tempo. Accanto alla ripresa di AstraZeneca sono proseguite questa mattina, nonostante la neve copiosa caduta durante la notte e il clima rigido, le somministrazioni Pfizer agli ultraottantenni e così la Regione si posiziona ora leggermente sopra la media nazionale tanto per popolazione «protetta» che per dosi somministrate su quelle assegnate.

Ma la ripresa della somministrazione del vaccino sospeso per alcuni giorni lascia pensare che qualcosa possa essersi incrinato nella fiducia dei lucani: il tasso di assenza dei convocati il giorno prima della sospensione, e già con «rumors» che circolavano, era del 5%, mentre ieri si è impennato al 27% con 54 assenti su 200 convocati.

In ogni caso la macchina organizzativa si sente al riparo dal rischio di essere costretta a «vaccinare il primo che passa» (riprendendo un’espressione del generale Figliuolo) pur di non sprecare dosi già cacciate fuori dai frigoriferi e portate a temperatura di somministrazione. «Da noi - dice il direttore generale del Dipartimento Sanità Ernesto Esposito - ad oggi non è andata sprecata una sola dose perché sin dal primo giorno di somministrazione abbiamo fatto convocazioni in overbooking in modo da avere più preallertati che dosi disponibili. Il rischio, al limite, potrebbe essere quello di non riuscire ad avvisare qualcuno che le dosi disponibili sono finite e doverlo rimandare al giorno successivo».