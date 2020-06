Fine del mondo, nuovo studio calendario Maya: sarà settimana prossima

Secondo una nuova teoria, la fine del mondo è prevista per la prossima settimana, in base a un nuovo studio del calendario Maya che gira su internet. L'Apocalisse, quindi, prevista nella profezia non è il 21 dicembre 2012, come teorizzato da molti, ma il 21 giugno 2020. Il motivo sarebbe un presunto errore di lettura del calendario gregoriano, introdotto nel 1582 per sostituire quello giuliano che darebbe otto anni di scarto.

Lo scienziato Paolo Tagaloguin in una serie di tweet, poi eliminati, avrebbe scritto che «Secondo il calendario Giuliano, tecnicamente siamo adesso nel 2012».