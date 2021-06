Bari e la super zona franca doganale: la grande scommessa

Bari - La grande risorsa del mare, la grande scommessa delle Zone economiche speciali. E i fondi del Pnrr. La Puglia e il Mezzogiorno hanno tutte le carte in regola per spiccare il volo. Ne è convinto il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi.

Ospite nella redazione della Gazzetta, Patroni Griffi ha fatto il punto della situazione. Partendo da una considerazione: le Zes sono state a lungo un contenitore vuoto. Ma nell'ultimo decreto di una ventina di giorni fa, sono state introdotte modifiche importantei. La prima: il commissario Zes ha poteri veramente straordinari. Come per il Ponte Morandi può dar vita a corsie straordinarie per gli investimenti per le infrastrutture strategiche. La seconda: gli investimenti industriali nelle Zes del Mezzogiorno hanno lo stesso valore dell'investimento pubblico. A Bari, dice Patroni Griffi, bisogna dar vita subito a una super Zes, una zona franca doganale. «Ma la proposta deve arrivare dal territorio».