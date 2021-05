Aldo Moro, quei lati oscuri ancora da indagare

BARI - Una serie di approfondimenti speciali per comprendere ed esplorare i lati ancora oscuri del caso Moro: una storia fatta di rapimenti e depistaggi, che ancora oggi, dopo oltre 40 anni dal rapimento, accendono l'attenzione del popolo italiano. Da lunedì 17 maggio alle 22.30 su Byoblu, sul canale 262 del digitale terrestre va in onda The Moro files: Gero Grassi racconta i files della Commissione Moro, dalle ingerenze straniere ai misteriosi uomini in via Fani. Il grande successo in Rete di questo evento testimonia non solo come Moro sia ancora nel cuore degli italiani, ma anche come tutti siamo ancora alla ricerca della verità.