Nocerina - Bari: il punto con La Voce Biancorossa

Torna "La Voce Biancorossa" in vista della partita che domenica alle 15 vedrà impegnati i giocatori di Cornacchini in trasferta contro la Nocerina, in cerca della promozione matematica in serie C. Il punto con i giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno. Si può rivedere la diretta anche sulla nostra pagina Facebook.