Lenzuola dipinte e Bari vecchia prende colore

Bari - Quaranta vele spingono Bari vecchia come un vascello sul suo mare. Sono le lenzuola decorate dagli abitanti, grandi e piccini, artisti per un giorno. Ultima in ordine di tempo quella sulla facciata di un edificio in piazza del Gesù, l'estrema impresa – estrema e coraggiosa se non altro per le cospicue dimensioni della tela da dipingere - dei piccoli grandi nocchieri dell'arte al lavoro da diversi giorni, stimolati dall'associazione Approdo Urbano.

L'idea di «chiamare ai pennelli e ai colori» i cittadini del centro storico è sbocciata nell'ambito dell'edizione 2021 del Bonaccia festival. Lo sforzo è corale come, appunto, quello dei naviganti su una barca: i pennelli sono timoni di un viaggio leggero e fantastico. Disegni suggestivi: una grande elaborazione di gruppo; rimando emotivo al mare svelato nella sua essenza di immaginario collettivo, di luogo di pescatori e marinai che si tramandano, di generazione in generazione, passioni, profumi e sentimenti del variabile azzurro.

Turisti curiosi e subito pronti a foto e selfie, diffondono forme e impressioni cromatiche sui social grazie a profili e pagine (Sei di Barivecchia se..., Approdo Urbano). Si chiamano immagini virali, ma di un virus buono: vitale, allegro. Lenzuola-murales accostate alle tavole dove, con pazienza e sapienza antiche, le signore preparano le orecchiette, scorci di vicoli resi ancor più suggestivi dall'abbinamento che le rende cambuse a cielo aperto di quell'ossuto e bianco vascello che ha nome Bari vecchia.

Il Bonaccia festival si è concluso con l'esibizione delle Faraualla alla biblioteca metropolitana «De Gemmis». Resta l'esperienza di quello che gli organizzatori definiscono «un intervento culturale dal basso» i cui germogli non sono solo le lenzuola dipinte ma anche l'abbellimento con fioriere di alcuni punti come strada Verrone e strada Zeuli. Approdo Urbano ha fatto appello al sindaco Decaro perché «la città vecchia sia dotata di cestini per la raccolta dei rifiuti».

Le lenzuola non saranno rimosse e continueranno a spingere sul mare il centro storico. L'antico, ossuto vascello, disteso sull'Adriatico selvaggio, lungo la rotta della bellezza disegnata dai suoi marinai, i cittadini-artisti. (foto di Giuseppe Tedesco)