Il Gargano va a fuoco: canadair in azione, ma c'è troppo vento per sedare le fiamme

FOGGIA - Cinque squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia sono impegnate nello spegnimento di un vasto incendio divampato in località Mannarelle, tra Vico del Gargano e Ischitella. In azione anche numerosi volontari della Protezione civile e un Canadair per i lanci di acqua e liquido ritardante. Le operazioni sono ostacolate da un forte vento che rende difficile il compito dei Vigili del fuoco e dei volontari.