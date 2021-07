Forum Gazzetta: «Io leggo», la cultura in Puglia riparte dai libri

BARI - Si è svolto questa mattina il Forum "Io leggo" in diretta dalla sede centrale della Gazzetta del Mezzogiorno a Bari. Tra gli ospiti Gianrico Carofiglio, Massimo Bray, Antonio Stornaiolo, l'assessore Paola Romano e gli editori Vito e Sebastiano Ladisa. Nell'incontro moderato da Enrica Simonetti si è discusso di come si può ripartire dalla cultura e dalla lettura: tante le idee messe in cantiere per una Puglia che cresce e cambia senza dimenticare l'importanza dell'informazione cartacea.