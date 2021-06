Barletta, concerto all'alba sul bastione del Castello

Barletta - Iniziare la giornata con un concerto è qualcosa che si stratifica nel cuore e nella memoria dei giorni che seguiranno. Un momento da vivere almeno una volta nella vita. E allora merita un plauso l'evento del concerto dell'Aurora al castello di Barletta che si é tenuto all'alba di oggi 21 giugno.

Non dimenticando che si celebra la Festa della musica (dal francese Fête de la Musique) evento musicale che si tiene il 21 giugno di ogni anno per vivere in note il solstizio d'estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo. L'appuntamento sul bastione, è stato organizzato da Soundiff Diffrazioni con il patrocinio del comune di Barletta. Gli archi dell'Orchestra Soundiff diretti da Grazia Bonasia, si sono esibiti in «Estro Armonico», eseguendo musiche di Vivaldi e Corelli. Bonasia ha alle spalle un brillante percorso, infatti, oltre agli studi di pianoforte e composizione al conservatorio N. Piccinni di Bari, ha studiato direzione d'orchestra a Firenze con il maestro Piero Bellugi e a Matera (conservatorio Duni) con Daniele Belardinelli.

Suggestiva l'esperienza che l'orchestra Soundiff e la direttrice artistica Rita Lamonaca hanno offerto agli spettatori. Soundiff è una realtà giovanile che nasce nel 2013 con il sostegno alle start-up della Regione Puglia (Bando Principi Attivi). Negli anni di consolidamento del proprio posizionamento come giovane realtà artistica regionale, Soundiff è stata riconosciuta come buona pratica dal Programma Bollenti Spiriti nel settore delle start-up, legittimata dal Ministero della Cultura, rientrando dal 2015 come unica realtà della Regione Puglia nel settore dei complessi strumentali giovanili under35 finanziati dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) e premiata nel 2016 nella più prestigiosa competizione nazionale sulle start-up denominata FUNDER 35 come realtà emergente di successo.