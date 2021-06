Turismo, la Puglia lancia la nuova campagna estate 2021 sulle note della Taranta

BARI - «Puglia, una Storia d’Amore» è il titolo della campagna di comunicazione per l’estate 2021 lanciata dalla Regione. Nello spot di Francesca Muci, con musica di Daniele Durante, l’artista della Taranta scomparso di recente, che sarà dal 20 giugno sulle tv nazionali, sul web e social, c'è il racconto della Puglia attraverso gli occhi di un bambino, come metafora dell’amore per la regione che racchiude un invito ai pugliesi a restare qui per le vacanze. «Le note della composizione del maestro Daniele Durante accompagnano il nostro desiderio di tornare ad accogliere le cose belle della vita, con responsabilità con amore, prendendoci cura delle persone, in sicurezza - ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano - . Spero che le emozioni che suscita in me questo video possano arrivare a tutti gli italiani e ai pugliesi, affinché possano scegliere la nostra regione come meta dell’estate, per riscoprirla e innamorarsi ancora».