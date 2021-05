Case con piscina, auto d'epoca e beni da attività illecite: sequestro per oltre 4mln a pregiudicato nel Tarantino

La Direzione Investigativa Antimafia con il supporto operativo della Questura di Taranto ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di beni per un un valore di oltre 4 milioni di euro risultati nella disponibilità di Martino Camassa, 53enne di Martina Franca (Ta), già condannato per numerosi reati, estorsione in concorso, furto in concorso, ricettazione continuata, produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, contraffazione di pubblici sigilli, sostituzione di denaro e valori provenienti da rapina aggravata, evasione fiscale.

Camassa nel dicembre 2020 è stato colpito da provvedimento di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione denominata “Mercante in Fiera” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, in quanto ritenuto a capo di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento, emanato dal Tribunale di Lecce, scaturisce dagli approfondimenti investigativi svolti dalla dipendente articolazione salentina che, ripercorrendo la “carriera criminale” di Camassa e analizzandone la situazione patrimoniale, hanno permesso da un lato di accertarne la pericolosità sociale e dall’altro di far emergere la rilevante sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati ed i beni accumulati negli anni, frutto di investimenti realizzati con i proventi di attività illecite.

Il sequestro ha interessato 6 immobili di pregio, 2 dei quali con piscina, a Martina Franca e nella località balneare di Torre Canne, 2 terreni, 1 rinomato ristorante a Taranto, un’imbarcazione di circa 6 metri e numerosi autoveicoli di lusso, alcuni dei quali d’epoca, nonché rapporti finanziari.