Valenzano, senza intoppi la mattinata di vaccinazioni al palasport: diffidenza per Astrazeneca

VALENZANO - Mattinata tranquilla al centro vaccinazioni allestito dalla Asl nel palasport di via Giosuè Carducci a Valenzano.

Sei i box allestiti sul parterre, dei quali quattro sono destinati alle somministrazioni per i prenotati e due per i nati nel 1942 arrivati senza prenotazione, in base all'ultima ordinanza della Regione. Non si registrano code né disagi. Molti cittadini mostrano diffidenza verso il vaccino Astrazeneca, finito al centro del dibattito internazionale, comunque i sanitari sono disponibili a offrire ogni utile chiarimento. Nel palazzetto valenzanese a fare da filtro all'ingresso sono i volontari della Croce Rossa e delle Guardie ambientali.

Le operazioni si stanno svolgendo senza intoppi, almeno sinora, sotto lo sguardo attento della Polizia locale.