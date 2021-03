Bari, sevizia e sequestra una ragazza: incastrato dalla violazione delle norme anti Covid

Bari - L'egiziano arrestato in piazza Umberto era stato fermato perché non indossava correttamente la mascherina. L'atteggiamento evasivo dell'uomo ha spinto la polizia a un controllo supplementare. Quindi il tentativo di fuga. Nel video la polizia spiega le fasi concitate che hanno portato all'arresto dell'uomo e a liberare la ragazza sequestrata e seviziata per mesi.