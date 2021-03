Foggia, 5 colpi in un mese, 3 nello stesso bar: arrestato rapinatore seriale

La polizia di Foggia ha arrestato A.S., foggiano di 34 anni, con precedenti di polizia, gravemente indiziato di aver commesso nel periodo tra settembre ed ottobre 2020 cinque rapine ai danni di altrettanti esercizi commerciali. L’indagato si è contraddistinto per il modus operandi: le rapine sono state commesse senza ausilio di complici, utilizzando passamontagna e armi da taglio per minacciare le vittime e muovendosi a bordo di un’autovettura priva di targhe. Peraltro, dopo aver consumato la prima rapina, ne effettuava subito dopo un’altra.

Così è accaduto il 3 settembre quando, in meno di un’ora, ha preso di mira due bar tabacchi, uno in Viale Ofanto e l’altro lungo la circonvallazione S.S.763.

Qualche giorno dopo, il 14 settembre, il rapinatore ha agito prima in una rosticceria in Viale Ofanto e, subito dopo nello stesso bar tabacchi sulla circonvallazione precedentemente rapinato. Come se non bastasse, un mese dopo, il 13 ottobre rapinava, per la terza volta, il bar tabacchi.

Gli investigatori sono giunti all'identificazione analizzando i filmati dei diversi sistemi di videosorveglianza e l'hanno riconosciuto da un tatuaggio sull’avambraccio. Utilizzava per i suoi spostamenti la sua auto alla quale rimuoveva le targhe. Nel corso di una mirata perquisizione sono state acquisite ulteriori fonti di prova. L'indagato ha poi confessato e ora si trova ai domiciliari.