Papa Francesco contro la violenza sulle donne: il video è firmato da un salentino

Un video del Papa contro la violenza sulle donne firmato da un salentino. È infatti l’artista Hermes Mangialardo l’autore del video del Papa di febbraio dal titolo “Per le donne vittime di violenza”, visibile sul sito di Francesco I, su YouTube e sui canali social ufficiali del pontefice. «Il Vaticano - racconta Mangialardo - realizza ogni mese un video con l’intenzione di preghiera del papà. Stavolta il pontefice ha scelto questo argomento, ma non si potevano usare immagini di repertorio né riprese con attori, per cui i committenti hanno deciso di puntare su un linguaggio nuovo. Il video nasce quindi in seno all’agenzia di Barcellona “La Machi - Comunicación para buenas causas”, con cui ho avviato una collaborazione e che si occupa mensilmente del video del Papa».

L’agenzia ha tra l’altro comunicato a Mangialardo che il video ha ricevuto il plauso del pontefice. Nel filmato, si vede Francesco I leggere la sua intenzione di preghiera affinché la società tuteli e salvaguardi le donne vittime di violenza, e lo fa rivolgendosi alla sua Rete Mondiale di Preghiera. La lettura del papa è accompagnata da immagini animate simboliche che esprimono il senso delle sue parole. Un approccio davvero nuovo per il Vaticano, che da sempre si affida a una comunicazione maggiormente istituzionale. «L’approccio del Vaticano è stato qui molto coraggioso - conclude Mangialardo - La comunicazione della Chiesa cattolica si rivolge a diversi popoli per cui è normale sia stata sempre su binari collaudati. Però una stessa iconografia su un tema molto trattato come la violenza sulle donne può creare assuefazione, data la valanga di contenuti video sull’argomento. Si è puntato quindi a un prodotto completamente nuovo, abbastanza trasversale e simbolico, che possa giungere anche e soprattutto ad adolescenti e giovanissimi, dato che la tematica riguarda anche loro».

Il pontefice, nel video, si riferisce al contrasto alla violenza di genere in tutte le sue forme. «Oggi - dice Francesco I nel filmato - continuano a esserci donne che subiscono violenza. Violenza psicologica, violenza verbale, violenza fisica, violenza sessuale. È impressionante il numero di donne colpite, offese, violate. Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per tutta l’umanità. Per gli uomini e per tutta l’umanità. Le testimonianze delle vittime che hanno il coraggio di rompere il silenzio sono un grido di richiesta di aiuto che non possiamo ignorare. Non possiamo guardare dall’altra parte. Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché vengano protette dalla società e perché le loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate da tutti».

Secondo le statistiche di Un Women, ogni giorno 137 donne vengono assassinate da membri della propria famiglia.