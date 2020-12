Covid, così il brindisi volante tra i balconi in paese del Potentino

Bella è un paese lucano della provincia di Potenza, con poco meno di 5mila anime. Anche qui, nel cuore della Basilicata, il rispetto delle distanze non è un optional. Ma per non rinunciare a quel momento di vicinanza che magari prima era possibile stando seduti in tanti a un tavolo o davanti a un bancone, ecco il brindisi volante. Un gruppo di amici hanno deciso di affacciarsi al balconi e unirsi ai loro vicini o dirimpettai collegando all'estremità di alcune canne di bambu un calice con un po' di vino fresco. Un modo per stara uniti, anche se distanti.