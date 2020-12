Lucera, ex sindaco Tutolo si traveste da Babbo Natale e videochiama i bambini

«Vado a letto felice. Gli occhi meravigliati dei bambini sono la cura migliore per l'anima»: così l'ex sindaco di Lucera Antonio Tutolo al termine di una diretta Facebook - strumento con cui ha dimostrato di saper comunicare in maniera dirompente, anche durante il primo lockdown - in cui ha impersonato Babbo Natale e ha videochiamato alcuni bambini. E i piccoli sono rimasti affascinati: Santa Claus made in Foggia ha raccomandato loro di fare i bravi "o vi porto tutti i regali sfasciati", ha accolto le richieste dei più piccoli, da quelle concrete a quelle più difficili ("Vorrei che questo Covid sparisse per sempre"). Un atto di generosità che continuerà anche nei prossimi giorni.