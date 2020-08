Foggia, Fitto risponde a Emiliano: «Puglia svenduta a Lombardia? Disperato»

«Mi sembra che la sua disperazione sia evidente, non ho da litigare con Emiliano ho da prendere atto del disastro che ha fatto e devo parlare ai pugliesi di quello che abbiamo in mente per il futuro: cambiare questa regione. Emiliano cerca uno scontro che non avrà, dovrebbe scontrarsi con se stesso rispetto a quello che ha combinato in questi anni». Così ha replicato l’europarlamentare Raffaele Fitto, candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, alle dichiarazioni rese in mattinata dal suo competitor Michele Emiliano, governatore ricandidato alla presidenza per il centrosinistra, che lo ha accusato di aver venduto la Puglia alla Lombardia, pur di ottenere la candidatura da Salvini.

«La sanità è sotto gli occhi di tutti: crescono le liste di attesa, aumenta la mobilità passiva. Manca totalmente una organizzazione del sistema sanitario, nessun investimento sulla medicina territoriale. Nessun investimento sul potenziamento dell’emergenza e la chicca finale sono 300 milioni di euro di tasse regionali che Emiliano e la sinistra ci regalano dal 2007 e che appesantiscono in modo decisivo il carico fiscale dei cittadini pugliesi e delle imprese pugliesi e che nulla servono se non a sostenere questo mostro burocratico fatto di agenzia e società che si alimenta distribuendo posti». Lo ha dichiarato l’europarlamentare Raffaele Fitto, candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centrodestra parlando della sanità pugliese.

«Abbiamo una idea diversa di Regione dove la Regione non dà il posto all’amico dell’amico ma crea le condizioni per far crescere un territorio dando sviluppo e occupazione. Nei mesi scorsi - continua Fitto - quando c'è stata l’emergenza Covid, tra le regioni che hanno beneficiato della chiusura del centro sud, perché la Puglia non può essere paragonata alla Lombardia ma alle altre regioni del centro Sud, la Puglia è la regione che ha il più alto tasso di mortalità, minor numero di tamponi effettuato e il più alto numero di giorni, 11, per avere l’esito di un tampone. Questo dimostra una inadeguatezza».

«Strana, confusa e piena di contraddizioni. Emiliano e Lopalco in un mese ci hanno raccontato tutto e il contrario di tutto». Così l'europarlamentare Raffaele Fitto, candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, ha definito la campagna elettorale 2020. Fitto quest’oggi è a Foggia per partecipare ad una serie di incontri pubblici, tra cui la presentazione della lista di Fratelli d’Italia. «Questa era, un mese fa - ha aggiunto - la regione Covid free tant'è che Emiliano invitata tutti i turisti a venire in Puglia. Oggi si presenta in televisione e ci dice che ci sono dati drammatici senza mettere insieme due elementi: il numero di tamponi che si effettuavano mesi fa e quelli che si effettuano oggi. Questi elementi dimostrano l’inadeguatezza di Emiliano e Lopalco di gestire questo tema. Avremmo bisogno di un soggetto terzo competente scientificamente e distaccato dalla campagna elettorale».

Poi Fitto rispondendo alle domande di un giornalista sulla compattezza del centrodestra ha replicato: «Noi siamo compatti, abbiamo ragionato sugli errori del passato e su cosa abbiamo fatto. Dopo 15 anni ci presentiamo con una coalizione unita e compatta. Di fronte non abbiamo un centrosinistra, abbiamo una situazione per la quale ciò che fanno a Roma, dove sono insieme solo per la poltrona e per impedire che vinca il centrodestra, non fanno sul territorio dove si ammazzano tra di loro e dove i candidati sono 4: Emiliano, Laricchia, Scalfarotto e Conca che se ne dicono di ogni». «Sono gli uni contro gli altri - ribadisce Fitto. Questo testimonia il fallimento anche della maggioranza di governo a livello nazionale, ma soprattutto evidenzia in modo chiaro quanto ci sia bisogno di voltare pagina in Puglia».

(video Maizzi)