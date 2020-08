Matera, auto della Polizia con altoparlante gira per le vie del centro: «Usate la mascherina»

MATERA - È iniziata la campagna di informazione con messaggi diffusi attraverso l'altoparlante, da parte dei poliziotti della Questura, per ricordare ai materani e ai turisti l'obbligo di utilizzare la mascherina dalle 18 alle 6 in poi nei luoghi all'aperto laddove ci siano situazioni di particolare assembramento, leggi movida. Ecco una volante della Polizia di Stato, oggi pomeriggio, in pieno centro nella «Città dei Sassi».