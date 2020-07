Taranto, incidente sul Ponte Punta Penna: traffico in tilt

TARANTO - Incidente nel pomeriggio di giovedì su Ponte Punta Penna in direzione Paolo VI. Sono state coinvolte due autovetture di cui una si è ribaltata. Sul posto per i rilievi e la messa in sicurezza la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il 118. Da accertare le causa. Due le persone che sono state trasportate all’Ospedale SS Annunziata di Taranto. Il traffico è risultato rallentato per rimuovere le autovetture coinvolte.