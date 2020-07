Puglia, uno spot Enpa contro abbandono animali: tra i protagonisti anche Decaro

BARI - Uno spot per avviare la campagna estiva contro l'abbandono di animali di Enpa Puglia. Enpa, ricordiamo, è da sempre attiva , attraverso le articolazioni territoriali, nel recupero di animali in difficoltà, prevalentemente vittime di abbandono e/o maltrattamento.

In estate le vittime di abbandono aumentano vertiginosamente e spesso , quando non muoiono di fame o investiti , vanno incontro ad una morte ancora più dolorosa, e lenta: il canile

Nonostante sia opinione diffusa che il canile sia una salvezza , di fatto rappresenta una espiazione senza colpa. Ideato e diretto da Daniela Fanelli, coordinatrice regionale ENPA , il video vuole smuovere quelle coscienze che sono ancora fermamente convinte di agire nel bene del cane, e sensibilizzare tutte le persone che assistono all'abbandono di un animale a sporgere denuncia. Un cane o un gatto abbandonato possono costare molto, in termini di sicurezza stradale,in termini di spese di pronto soccorso per l'animale stesso e anche, qualora finisse in un canile ( o gattile sebbene in Puglia non ce ne siano ancora) , in termini di spesa pubblica per il mantenimento dell'animale stesso.

Insomma , non è necessario amare gli animali per capire che è indispensabile il senso civico e denunciare chi abbandona.

«Al Sindaco Antonio Decaro - commenta Daniela Fnelli -, che ha partecipato alla realizzazione dello spot, va il nostro più sentito grazie, per aver dedicato ancora una volta il suo tempo e aver messo la faccia e anche per aver ascoltato noi volontari su tematiche spesso dimenticate dalle amministrazioni comunali».

Lo spot , le cui riprese sono state realizzate da WILVA , sarà diffuso su internet e tramite le reti che vorranno aiutarci a diffondere questo importantissimo messaggioenpa.