In rete il videoclip di «Un’altra estate», nuovo singolo del tarantino Diodato

È in rete da ieri il videoclip ufficiale di «Un’altra estate», il nuovo singolo del cantante tarantino Diodato, tra i brani più suonati in Italia. Nel videoclip, girato al Parco dell’Uccellina in Toscana, Diodato racconta la fine di un tempo sospeso simboleggiato dall’apertura delle pareti di una grande scatola che lo fa tornare a respirare. Il cantautore cammina su una spiaggia deserta verso il mare nell’atto di togliersi i vestiti. Ogni indumento lasciato per terra durante il percorso comunica la volontà di lasciarsi alle spalle il passato e suoi momenti più bui, per rinascere sotto una nuova veste, dove l’estate è meta e inizio di questo presente. «Un’altra estate» è un tormentone alternativo, l’unico dal sound diverso dagli altri brani estivi in rotazione.

È caratterizzato da sonorità calde ed evocative, sottolineate dalla potente e solare apertura in cui l’utilizzo di una prevalenza di strumenti acustici, e della voce come strumento, sembra voler raccontare l’inevitabile esplosione naturale di un’estate ormai quasi emotivamente inaspettata. C’è tutta la consapevolezza di un vissuto difficile che spinge al desiderio di compiere un gesto semplice, che un tempo sarebbe risultato normale, quasi banale, come il decidere di andarsene al mare, e che ora, invece, assume un significato più profondo, divenendo l’umano tentativo di allontanarsi dalle tinte grigie di una stagione fredda e dura, alla ricerca dell'abbraccio consolatorio di una nuova stagione.

Ai «Concerti di un’altra estate», appuntamenti live inediti, nel segno di un nuovo dialogo musicale, si è aggiunto il live del 15 agosto al Cinzella Festival di Grottaglie, unico appuntamento in Puglia dell’artista tarantino, che si svolgerà nelle suggestive Cave di Fantiano.

Il 2020 è l’anno della consacrazione per Diodato: ha vinto con “Fai Rumore” (certificata platino) il Festival di Sanremo 2020, il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia. L’8 maggio gli è stato assegnato il premio David di Donatello “Miglior canzone originale” per il brano «Che vita Meravigliosa», scritto da Diodato per il film «La Dea Fortuna» di Ferzan Ozpetek, unico artista italiano solista ad aver vinto sia il Festival di Sanremo che il Premio David.