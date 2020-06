Fitto su rifiuti: in Puglia tasse tra le più alte d’Italia. Sanità: disastro territorio

La Puglia è la Regione in cui c’è la più alta tassazione dei rifiuti, una regione in cui non si chiude il ciclo dei rifiuti, in cui si portano ancora i rifiuti fuori regione. Lo ha detto Raffaele Fitto, candidato del centrodestra per la Puglia, nel corso della conferenza stampa di Forza Italia questa mattina a Bari. «Non sto qui a ricordare che molti impianti finanziati non sono stati realizzati. Mi confronterò con i sindaci pugliesi, anche con quelli che non sono del mio schieramento politico. Nel 2008 scoppiò il caso rifiuti a Napoli: farò esperienza del modo in cui fu affrontata quella circostanza dal governo Berlusconi, un modello da replicare aggiornato con le nuove tecnologie». «Alla luce dell'emergenza sanitaria, invece, emerge la debolezza e mancanza di raccordo del nostro territorio». Queste le dichiarazioni di Fitto.