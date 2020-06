Fase 3, al via i lavori di sanificazione e di riqualificazione di Asclepios per 2 mln

Fase 3, partono i lavori di sanificazione e di riqualificazione di Asclepios. Il padiglione che ha ospitato il Covid Hospital del Policlinico di Bari per tre mesi e che adesso è svuotato di reparti e pazienti sarà sottoposto a interventi straordinari di adeguamento.

In particolare si procederà alla sanificazione, alla pulizia e in alcuni tratti alla sostituzione – ancora più importanti a seguito del trattamento di pazienti Covid - dei canali di ventilazione e delle unità di trattamento aria: in tutto 15 chilometri che saranno completamente igienizzati. Sarà rifatta la pavimentazione, per complessivi 1300 metri quadri, del primo piano destinato all’unità di Neurochirurgia e del blocco operatorio Rubino che ospita 8 sale.