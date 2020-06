Matera, No(t)te prima degli esami…ai tempi del coronavirus

MATERA - Una cosa è certa: anche quest'anno, nonostante il Covid e la pandemia, per i maturandi la «notte prima degli esami» sarà insonne. Probabilmente come al solito, anche se quella di quest’anno è una prova d’esame anomala.

E per raccontare in modo simpatico le loro ansie, le emozioni e la carica di questa maturità inedita, gli studenti della quinta Q del Liceo Musicale «Stigliani» di Matera hanno voluto rielaborare la leggendaria canzone di Antonello Venditti, trasformando il titolo in «No(t)te prima degli esami…ai tempi del coronavirus!». Così, un po' per scacciare (speriamo) la pandemia ed esorcizzare con la creatività le loro ansie, i dubbi e la curiosità. La celebre canzone, sapientemente modificata e adattata, in questo caso, diventa uno specchio dei tempi, un modo per riflettere sugli eventi storici ed esorcizzare i problemi della vita.

Anche «No(t)te prima degli esami» sarà chiamata a fare la propria parte, interpretando la realtà che ci circonda e stimolando una reazione creativa e propositiva nei maturandi del Liceo «Stigliani» di Matera e non solo. E per loro, siamo sicuri, sarà una valida occasione per esternare le proprie emozioni e affrontare al meglio la #MaturitàVentiVenti.