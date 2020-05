Foggia, agguato nel centro storico: feriti 2 fratelli

FOGGIA - Intorno alle 20 in piazza Villani, angolo via Occidentale, nel centro storico, il piombo è tornato a cantare a Foggia. Scene da far west per strada. Diversi i colpi sparati da uno o due sicari che, probabilmente, avrebbero voluto freddare qualcuno in particolare. Fortunatamente, però, quei colpi, non hanno ucciso. Solo due feriti, due fratelli, tutti e due fabbri e, probabilmente, erano proprio loro il bersaglio di chi ha fatto fuoco. Per quale motivo, non è ancora chiaro.