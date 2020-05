Ecco «San Nicola - Cozze, Kebab e Coca Cola», un omaggio al culto del patrono di Bari

Oggi a Bari si sarebbe dovuto festeggiare San Nicola, ma a causa del Coronavirus la festa è solo rimandata. In occasione dei giorni in cui, tradizionalmente, la città di Bari festeggia il suo patrono la Oz Film, ha scelto di mostrare le prime immagini del docufilm «Nicola – Cozze, Kebab e Coca Cola», scritto e diretto da Antonio Palumbo. Il film con il contributo della Apulia film commission sarà ultimato per giugno 2020. Un viaggio attraverso i principali luoghi del mondo in cui, la figura del vescovo di Myra si è radicata e trasformata fino a dare origine al personaggio di Santa Claus. Ecco il promo.