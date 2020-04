Covid 19 a Bari, volontari della Croce Rossa ballano «Baby shark» per i bimbi del pediatrico

BARI - Un flash mob simpatico e originale per donare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati al Giovanni XXIII, l'ospedale pediatrico di Bari, nella domenica delle Palme. I volontari della Croce Rossa locale si sono esibiti sulle note della "Baby shark", nota colonna sonora di un cartone animato, nel cortile dell'ospedale, dal momento che per l'emergenza Coronavirus sono vietati i contatti ravvicinati. Il video è stato postato su Facebook dal consigliere regionale Mario Conca, che scrive: «Un emozionante flashmob presso l'Ospedaletto Giovanni XXIII di Bari per infondere pace e serenità ai nostri bambini ricoverati, alle loro famiglie, al personale sanitario e a tutti noi».