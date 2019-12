Due chili di cocaina e fucili a canne mozze pronti all'uso: due arresti a Tuturano

Due chili di cocaina e due fucili sono stati sequestrati dai Carabinieri di Brindisi a Tuturano: in cella, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonchè detenzione di armi, sono finiti il 44enne Filippo Minelli e il 41enne Andrea Di Gioia (quest'ultimo di San Pietro Vernotico).

La droga era nascosta all'interno di una botola ricavata nel pavimento del garage dell'abitazione di Minelli, nelle cui vicinanze i militari si erano appostati perchè nutrivano sospetti sull'attività illecita dell'uomo. I due sono stati fermati insieme per controlli dai militari mentre erano a bordo di un'auto nella quale è stato trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente. Da qui i carabinieri hanno esteso la perquisizione all'abitazione di Minelli: nel garage, all'interno di una botola appunto, sono stati trovati due chili di cocaina (suddivisi in vari involucri di cui uno da 1 kg, nonchè due fucili a canne mozze e numerose cartucce.

Le due armi, rese ancor più micidiali dalle modifiche effettuate, erano perfettamente efficienti, oleate ed avvolte in un panno per preservarne la funzionalità. La cocaina, le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro. I due sono stati rinchiusi nle carcere di Lecce.