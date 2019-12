Taranto, ecco le «sardine» in piazza Immacolata. Santori: la rivincita della gente

Circa 2mila persone hanno partecipato a Taranto alla manifestazione regionale delle sardine, il movimento nato a Bologna. Tra musica e canti, al ritmo delle note di "Volare" e di "Bella ciao", i partecipanti hanno affollato la pubblica via per ascoltare anche l'intervento di Mattia Santori, diventato un riferimento nazionale di questo movimento.

L'iniziativa, che si è svolta in piazza Immacolata, ha visto arrivare gente anche da altre province: adulti, ragazzi e anche famiglie. Mattia Santori si è detto soddisfatto della riuscita della manifestazione e non ha nascosto al sua preoccupazione iniziale quando era stata decisa Taranto come location pugliese. "Sono contento", ha detto precisando che "Taranto è più avanti rispetto a Bologna perchè ha già vissuto la partecipazione popolazione alle vicende ambientali".