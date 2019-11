Aneddoti familiari e un pubblico che si «specchia» nei suoi brani: il trionfo di Renga al TeatroTeam

Raccontarsi davanti al pubblico senza filtri, ammettendo le proprie fragilità, e invitando addirittura gli ascoltatori a 'specchiarsi' nelle canzoni, porgendo alla platea una vera e propria superficie riflettente: è questo che fa Francesco Renga, ormai veterano della musica, con la sua voce inconfondibile e potente, ed è quello che ha fatto ieri sera nella prima delle due date baresi al TeatroTeam organizzate da Vurro concerti. Due ore di musica senza sosta, un percorso attraversato dagli esordi, dopo la fine dell'esperienza con i Timoria, con il singolo 'Raccontami', e che si conclude con 'Normale', ultimo successo insieme a Ermal Meta. Uno di quei concerti in cui, volenti o nolenti, i pezzi si conoscono perché diventati quasi dei classici: da 'Ci Sarai', a 'Meravigliosa (La Luna)', passando per 'A un isolato da te', 'Il mio giorno più bello nel mondo', e quella fortunata 'Angelo' che gli fece vincere Sanremo nel 2005, Francesco accontenta tutti, dai fan più scatenati (prevalentemente di sesso femminile) che intonano a memoria tutti i successi, a quelli che, comunque, non possono fare a meno di apprezzare la sua continuità musicale, senza sregolatezze, con uscite sempre di livello.

Si lascia andare a momenti pieni di energia e adrenalina sul palco, quando interagisce con la band o scende in mezzo al pubblico («Come sta invecchiando bene!», si è sentito urlare a un certo punto) per stringere le mani degli appassionati, e li alterna con segmenti più intimi ed emozionanti, con colonne sonore intense, e il racconto di qualche aneddoto familiare, specialmente del dolore dopo la morte della madre, superato anche grazie alla musica e all'incontro con un'altra persona che gli ha fatto riscoprire l'amore. Un artista che si conferma tra i più talentuosi del panorama italiano, una certezza granitica con la sua musica, capace di coniugare perfettamente energie ed emozioni.

Scaletta della serata

