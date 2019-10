Altamura, sequestrati 10mila litri di gasolio senza documentazione: denunciato camionista

BARI - La Guardia di Finanza di Altamura ha appena concluso un'operazione di contrasto al contrabbando di prodotti petroliferi: ben 10mila litri di gasolio agricolo, un autoarticolato e una cisterna sono stati sequestrati a un uomo residente ad Altamura, poi denunciato. Le Fiamme Gialle hanno intercettato l'autoarticolato lungo la provinciale 235 che conduce a Santeramo, mentre si infilava in maniera sospetta in una strada di campagna che conduceva ad un casolare. Sul posto i militari hanno fermato il conducente del mezzo che non ha fornito i documenti adatti al trasporto del prodotto petrolifero; riscontrata l'illecita provenienza del gasolio, hanno proceduto a denunciare il proprietario dell'automezzo per i reati di ricettazione, sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e irregolarità nella circolazione, nonché al sequestro di 10mila litri di gasolio agricolo e dell'automezzo per un valore complessivo di circa 50mila euro.