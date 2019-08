James Bond a Matera, ciak si gira: ecco il folle inseguimento tra i Sassi

MATERA - James Bond: ciak si gira. Ecco in esclusiva una delle ultime scene dal set allestito a Matera per il film di 007. Un'auto si lancia in un inseguimento folle tra i vicoli dei Sassi di Matera e l'effetto è strabiliante: il rombo dei motori si sente ovunque. Tantissimi i curiosi accorsi per vedere il "dietro le quinte" del film in "costruzione" in questi giorni tra il set lucano e il set di Gravina. Grande l'attesa per Daniel Craig, l'attore protagonista della pellicola, che presto approderà in città per girare alcune scene del movie.