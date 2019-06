Mitch di Baywatch avvistato al lido vip Pettolecchia: «La Puglia è bella»

È stato l'idolo delle serie tv anni '90, prima con Michael Knight di Supercar e poi come capo dei bagnini di Miami, il grande Mitch Buchannon di Baywatch: David Hasselhoff, l'attore americano, star indiscussa delle serie tv di fine secolo è stato avvistato in Puglia, precisamente nel Lido Pettolecchia tra Torre Canne e Savelletri.

L'attore indossando i panni del bagnino più famoso della televisione è stato immortalato in una serie di foto e video sul suo profilo Instagram dove si è divertito giocando con il suo personaggio intrattenendosi con i bagnanti del lussuoso lido passato alle cronache come il più esclusivo e caro di tutta la Regione, aperto dal suo amico, l'ex banchiere svizzero Renè de Picciotto. Un ritorno quello di Hasselhoff, grande amante della Puglia, che solo un anno fa si è sposato qui in gran segreto.