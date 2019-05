Bari, arrestato rapinatore seriale di supermercati: a fermarlo una donna

BARI - È finito in manette il rapinatore seriale dei supermercati di San Pasquale, quartiere di Bari. L'uomo un 27enne del posto è stato beccato ieri dopo l'ennesima rapina a mano armata: si tratta della terza negli ultimi 15 giorni. A incastrarlo sia i filmati di videosorveglianza che il contributo di una donna, intenta a fare la spesa nel market mentre l'uomo metteva a segno la rapina, che ha chiamato il 113 descrivendo per 8 minuti, nel dettaglio, i movimenti del malfattore durante il colpo.

Dopo aver messo a segno la rapina l'uomo ha tentato di nascondersi all’interno di un cortile condominiale a pochi passi dal supermercato rapinato. Una volta raggiunto dagli agenti il 27enne aveva ancora con sé il denaro rapinato ed una pistola, poi rivelatasi una scacciacani del tutto simile alle armi in dotazione alle forze di polizia. Nel corso degli accertamenti, sarebbero stati raccolti elementi probatori per collegarlo ad altre due rapine in altrettanti supermercati. In uno di questi episodi, il malfattore ha ingaggiato una violenta colluttazione con il cassiere, ferendolo al capo con il calcio della pistola.