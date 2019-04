Pasquetta a Bari, gita fuori porta anche per i cinghiali: il pic nic tra i rifiuti

BARI - È Pasquetta anche per i cinghiali: eccoli ripresi per le vie di Bari mentre fanno una piccola gita fuori porta. L'allegra famiglia, composta da mamma, papà e cuccioli al seguito stanca della lunga passeggiata si ferma in un punto ristoro per banchettare: il pic nic è a base di rifiuti gourmet, arrivati dritti dritti dalle tavole del pranzo di Pasqua dei vicini "umani".