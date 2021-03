Giornata Mondiale del Teatro: il contributo di Teatri di Bari

Anche Teatri di Bari ha voluto partecipare, anche se solo virtualmente, alla Giornata Mondiale del Teatro, che ricorre oggi, 27 marzo, ed è stata istituita dall’International Theatre Institute e da esperti dell'UNESCO e celebrata per la prima volta nel 1962. Per l'occasione viene richiesto ad una personalità del teatro, della musica e della cultura in genere di scrivere un messaggio. Il messaggio del 2021 è stato scritto dall'attrice Helen Mirren. Ne verrà data lettura nei teatri, nelle scuole, nelle biblioteche, nei luoghi di cultura e di aggregazione in tutto il mondo, e rappresenta per le arti e la cultura un augurio di ripresa.

Ecco il testo: «Questo è un momento così difficile per lo spettacolo dal vivo e molti artisti, tecnici, artigiani e artigiane hanno lottato in una professione già piena di insicurezze. Forse questa insicurezza sempre presente li ha resi più capaci di sopravvivere, con intelligenza e coraggio, a questa pandemia. La loro immaginazione si è già tradotta, in queste nuove circostanze, in modi di comunicare creativi, divertenti e toccanti, naturalmente soprattutto grazie a internet. Da quando esistono sul pianeta, gli esseri umani si sono raccontati storie. La bellissima cultura del teatro vivrà finché ci saremo. L’urgenza creativa di scrittori, designer, danzatori, cantanti, attori, musicisti, registi non sarà mai soffocata e nel prossimo futuro rifiorirà con una nuova energia e una nuova comprensione del mondo che noi tutti condividiamo. Non vedo l’ora!»

*Traduzione italiana di Roberta Quarta (International Theatre Institute - Italia)