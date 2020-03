Dantedì Hell in the Cave: buona la prima. Tra i vip anche Solfirzzi e Stornaiolo

BARI - “Il Dantedì Hell in the Cave”, l'evento social promosso da "Hell in the Cave", Grotte di Castellana srl e Comune di Castellana-Grotte in occasione dell'evento nazionale dedicato al Sommo Poeta ha registrato grandi numeri in termini di accessi e partecipazione. Tante le letture e tanti i ricordi legati a Dante Alighieri nella giornata individuata dagli studiosi come l’inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia.

L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del cast di Hell in the Cave e di moltissimi rappresentanti del mondo della cultura riconosciuti in tutta Italia. Hanno raccontato aneddoti legati alla loro vita privata, registrato video-letture, commentato la reazione degli utenti. Tutto come se si fosse in un unico luogo, a disposizione di tutti.

I canti scelti maggiormente per le letture sono stati il Canto V (Paolo e Francesca) e il XXVI (Ulisse) dell’Inferno.

Tra i partecipanti ricordiamo Lunetta Savino, Michele Placido, Massimo Ghini, Ivano Marescotti, Andrea Bosca, Gianrico Carofiglio, Emilio Solfrizzi, Antonio Stornaiolo, Paolo di Paolo, Luca Bianchini, Mario Desiati, Flavio Albanese, Giorgio Simonelli, Rita Lopez, Alessandro Cecchi Paone, Gabriella Genisi, Luigi di Fiore, Chicca Maralfa, Tiziana Schiavarelli, Lia Zinno, Andrea Satta dei Têtes de Bois, Nabil Salameh dei Radiodervish, Vito Signorile, Cinzia Leone. E ancora Caterina Valente, Antonio Lanera, Antonella Genga, Silvia Biancalana, Igor Chierici, Luca Cicolella, Davide Mancini, Cristina Pasino, Bruno Ricci, Ippolito Chiarello, Vito Cassano e Claudia Cavalli, Daniela Baldassarra, Mirella Mastronardi, Luigi Taccone, Giustina Giancòla e, naturalmente, Giusy Frallonardo, drammaturga dello spettacolo che ha portato Dante nelle Grotte di Castellana.

Tanti anche i contributi spontanei di quanti hanno voluto condividere sulla pagina dell’evento video, commenti e post raccontando il loro rapporto con il Sommo Poeta.

Il Dantedì di “Hell in the Cave”, delle Grotte di Castellana e del Comune di Castellana-Grotte è stato condiviso dalla rete mondiale della Società Dante Alighieri che, per l’occasione, ha reso disponibile sul proprio sito, lo stralcio dello spettacolo su Paolo e Francesca, perché l’amore vince su tutto, anche sul buio di questo periodo.

In ottemperanza del decreto ministeriale emesso per contenere l’emergenza coronavirus, ricordiamo che le repliche di “Hell in the Cave” sono ancora sospese, ma riprenderanno il prima possibile. E, per concludere, il contributo di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo per il Dantedì.

I numeri parlano chiaro, la partecipazione del pubblico alla prima edizione del "Dantedì Hell in the Cave” - partita dal complesso carsico delle Grotte di Castellana, scenario ineguagliabile da nove anni dello spettacolo aereo sotterraneo dedicato alla Divina Commedia - è stata davvero ampia.

Dalle ore 10 del 25 marzo sino a mezzanotte e oltre, centinaia di persone di tutte le età e di diversa provenienza, hanno partecipato all’omaggio dedicato a Dante Alighieri e organizzato da Hell in the Cave, Grotte di Castellana srl e Comune di Castellana-Grotte. Un canale social, sulla pagina evento “Il Dantedì Hell in the Cave” che è rimasto aperto per permettere a chi vorrà, anche dopo la giornata specifica, di condividere e visualizzare video creati ad hoc, aggiungere altri commenti a quelli - centinaia – già postati. I video sono disponibili anche sul canale Youtube di "Hell in the Cave".

Una piazza virtuale che ha raggiunto oltre ottantamila persone, che ha registrato circa ventimila visualizzazioni. Un modo per reagire a questo difficile momento storico.