Trump a Buckingham Palace: Camilla saluta con un occhiolino, il video è virale

La Regina Elisabetta ha stretto le mani sorridente prima a Trump, poi a Melania. Quindi li ha invitati a entrare per un incontro di benvenuto all’interno del palazzo alla presenza di Carlo e Camilla, salutato dall’onore delle salve di cannone. Ma quello che ha scatenato i social si vede in questo video, in cui Camilla Parker Bowles fa un occhiolino mentre Carlo accompagna il presidente degli Stati Uniti a prendere un tè. Cosa significherà quel gesto? I social impazzano le ipotesi più assurde, a cominciare da una certa simpatia tra Camilla e Donald.

Video: Twitter @GeorgeBowden