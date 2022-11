L’inimitabile ragazza di fuoco: Jennifer Lawrence nel secondo «Hunger Games»

Jennifer Lawrence «regina» nel futuro distopico postapocalittico di Hunger Games: La ragazza di fuoco, del 2013, diretto da Francis Lawrence, sequel del film del 2012 Hunger Games (il terzo è Hunger Games: il canto della rivolta, 2014). La pellicola, in onda stasera alle 21.15 su Sky cinema Uno, è l’adattamento cinematografico del romanzo La ragazza di fuoco, scritto da Suzanne Collins.

Il questo secondo capitolo della saga, ritroviamo Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence, che torna a casa dopo la vittoria ottenuta nell’ultima edizione degli Hunger Games col suo compagno Peeta Mellark/Josh Hutcherson. I due alloggiano nel Villaggio dei Vincitori, presente in ogni distretto, assieme al loro mentore Haymitch Abernathy/Woody Harrelson. I due ragazzi devono partire per il Tour della Vittoria, un viaggio attraverso i distretti per ricordare coloro che sono morti nei giochi. Prima della partenza la ragazza riceve la visita del presidente Snow/Donald Sutherland, il quale le intima di continuare a fingere di essere innamorata di Peeta, come aveva fatto precedentemente nell’arena, minacciandola di attenersi suoi piani. Dopo il congedo di Snow, Katniss incontra Peeta e davanti alle telecamere di Capitol City, i due recitano la parte dei due ragazzi follemente innamorati scambiandosi un bacio. Ogni venticinque anni a Capitol City viene indetta un’edizione speciale degli Hunger Games: l’edizione della Memoria. Siccome è la 75esima edizione dei giochi, il presidente Snow decide che i tributi saranno sorteggiati tra i precedenti vincitori ancora in vita...

Nel cast anche Liam Hemsworth, Lenny Kravitz, Philip Seymour Hoffman, Stanley Tucci.