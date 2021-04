Martina Franca, sequestrati 20 kg di eroina: un arresto

TARANTO - E’ stato individuato e arrestato dalla Polizia l’uomo sfuggito alla cattura giovedì scorso dopo un’operazione antidroga condotta in una casa rurale nel comune di Martina Franca, che aveva portato al sequestro di circa 20 kg di eroina e al fermo di una donna di 41 anni, brindisina. Si tratta di Pietro Leone, di 47 anni, anche lui di Brindisi, a cui è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il ricercato è stato trovato nelle campagne al confine tra i comuni di Martina Franca, Grottaglie e Villa Castelli. Durante la perquisizione dell’altro ieri l’uomo era riuscito a scavalcare la recinzione e far perdere le sue tracce approfittando dell’oscurità. Da tempo il personale della Squadra Investigativa del Commissariato di Grottaglie indagava sui proprietari del casale, ritenuti responsabili del traffico "all’ingrosso» di eroina. In un deposito di attrezzi agricoli, attiguo alla casa, gli agenti avevano rinvenuto e sequestrato una busta con all’interno più di 14 chili di eroina in polvere, e sopra un tramezzo dello stesso deposito un sacco di nylon bianco con altri 5 chili della stessa sostanza.