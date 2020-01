Furti in case rurali e aziende agricole nel Tarantino: 6 arresti

I carabinieri di Castellaneta (Ta) nell'ambito di un'operazione chiamata 'San Diego', hanno arrestato sei persone, 3 ai domiciliari e 3 in carcere, tutte di Palagiano (Ta), per associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di furti, ricettazione e uccisione di animali. Il sodalizio era dedito ad attività illecita specie in abitazioni rurali e a danno di aziende agricole.