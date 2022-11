Festa Forze Armate, Ministro Casellati a Potenza: «L'Ue tuteli gli stati membri»

POTENZA - Per celebrare la festa dell’Unità d’Italia e la giornata della Forze Armate il ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha scelto la città di Potenza «per onorare il mio debito di riconoscenza verso la Basilicata, la terra che mi ha eletto»: lo ha detto, stamani nel capoluogo lucano, dinanzi al monumento ai Caduti nel Parco di Montereale. Alle elezioni politiche del 25 settembre, Casellati è stata eletta in Senato, vincendo la sfida per il collegio uninominale della Basilicata.

Stamani, in rappresentanza del Governo, il ministro ha rivolto un pensiero «al coraggio e patriottismo tramandati da intere generazioni devastate dalla guerra» e alle «Forze Armate, che oggi come allora continuano ad essere esempio di senso del dovere e di responsabilità operando a difesa della nostra sicurezza e stabilità con autentico spirito di appartenenza e costante dedizione alla difesa del tricolore».

«In un presente così denso di incognite e fratture, lacerato dalla guerra che è tornata a insanguinare l’Europa - ha aggiunto - è essenziale continuare a percorrere, nel solco dalla nostra Costituzione, percorsi di pace fondati sulla tutela e valorizzazione del dialogo e sul ruolo della diplomazia. Risposte chiare ed univoche dall’Unione europea» ha chiesto infine il Ministro, nel ricordare come «oggi stiamo assistendo alla rottura degli equilibri geopolitici».

Dopo aver ricordato il sacrificio delle Forze Armate durante la crisi pandemica, la Casellati ha concluso il suo intervento ricordando che «L'Unione europea ha visto tutti i Paesi membri schierarsi con convinzione a difesa dell’Ucraina. Si tratta di un impegno cui deve fare seguito una corrispondente azione a difesa di tutti gli interessi strategici degli Stati membri, perché la sicurezza dell’Europa si difende anche sul piano della stabilità economica e della regolarità e sostenibilità degli approvvigionamenti energetici e di materie prime».

“Quest’anno celebriamo la giornata dedicata all’Unità nazionale e alle Forze Armate in una inedita e difficile congiuntura internazionale. con l’invasione russa dell’Ucraina e lo scenario di guerra che ha investito il cuore dell’Europa portando morte e distruzione e condizionando la ripresa economica e produttiva delle comunità già duramente provate da due anni di pandemia. In questo quadro assume un significato particolare il richiamo ai valori dell’unità nazionale che sono alla base della nostra Repubblica, della fiera e chiara collocazione atlantista dell’Italia e del ruolo insostituibile che hanno svolto e che continuano a svolgere le Forze Armate, gli uomini e le donne del nostro Esercito, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza che sono quotidianamente impegnati con dedizione e professionalità a tutelare la sicurezza dei cittadini e ad affermare la cultura della legalità nel nostro Paese, così come nelle tante missioni svolte all’estero per aiutare le popolazioni colpite da guerre ed altri eventi avversi. Offrendo a tutti noi un esempio quotidiano di incondizionato amore per la Patria. A loro va ancora una volta il nostro sincero ringraziamento, nella speranza che l’azione dei Governi occidentali, a partire dal nuovo Governo italiano guidato da Giorgia Meloni, con la significativa presenza del Ministro per le Riforme Elisabetta Casellati che ringrazio per la sua presenza a questa manifestazione, possa indicare la strada per assicurare ai nostri giovani un futuro di pace e di prosperità”. Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, che è intervenuto oggi a Potenza alla cerimonia per la giornata dedicata all’Unità nazionale e alle Forze Armate.

E’ stata una cerimonia molto partecipata, quella in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, svoltasi stamani a Potenza al parco di Montereale davanti al Monumento ai Caduti, alla presenza del ministro alle Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Il rappresentante del governo, che ha scelto la Basilicata come prima uscita ufficiale dal giorno del suo insediamento, ha consegnato il tricolore all’Istituto «Einstein-De Lorenzo» di Potenza, rappresentato dal dirigente scolastico, Domenico Gravante, e da un alunno.

Nel corso della cerimonia, dopo la rassegna dello schieramento e l’alzabandiera, si sono succeduti i discorsi istituzionali del ministro Casellati, dei presidenti di Regione, Vito Bardi, e Provincia, Christian Giordano, del sindaco di Potenza, Mario Guarente e del prefetto del capoluogo lucano, Michele Camapanaro.

«Raccogliamoci intorno alla nostra Patria - ha affermato Campanaro che ha chiuso gli interventi - e rendiamo omaggio al tricolore, simbolicamente consegnato a una scuola di Potenza, che racchiude i valori del nostro Paese. Uniamoci sotto questo simbolo per ricostruire insieme il futuro delle prossime generazioni».

Le manifestazioni di celebrazione del giorno dell’Unità nazionale sono proseguite in piazza Mario Pagano, dove sono stati allestiti stand espositivi delle Forze Armate, delle forze di Polizia e dei corpi civili della Stato.