Potenza, ambienti sereni per incontri protetti

POTENZA - Le pareti colorate dalle storie del writer Papocchio. I divani colorati. I divertenti mobili in cartone. Nei rinnovati locali del Comune di Potenza riservati agli incontri protetti, in via Nazario Sauro, tutto mira a riportare un pizzico di serenità nelle famiglie disagiate, che saranno principali utenti dell’equipe multidisciplinare di assistenza sociale. Tutto questo grazie ai fondi del 5 per mille. Il nuovo allestimento è stato inaugurato ieri mattina con una piccola cerimonia alla quale hanno preso parte gli assessori comunali Fernando Picerno, Stefania D'Ottavio, Vittoria Rotunno, il sindaco Mario Guarente, i consiglieri comunali Giovanni Salvia, Matteo Restaino, Piero Calò, l'assessore regionale Francesco Fanelli. «L’intento - spiega il dirigente dei Servizi alla Persona Giuseppe Romaniello - è non solo quello di accogliere minori e adulti in stato di bisogno e di disagio tra grigi e freddi mobili da ufficio, ma anche quello di mostrare ai cittadini che generosamente hanno donato il cinque per mille, cosa il Comune riesce a fare con quei fondi. Piuttosto che raccontarlo, abbiamo voluto farlo vedere, anche per innescare un circolo virtuoso di solidarietà». Ma i fondi del 5 per mille non serviranno solo per gli arredi.

«Abbiamo deciso di conferire all’area un taglio maggiormente accogliente e ricreativo - ha confermato l’assessore alle politiche sociali Fernando Picerno - ma anche dotare la sala riunioni di adeguati arredi e attrezzature, in alcuni casi, progettate da assistenti sociali ed educatrici professionali dei Servizi sociali, per accogliere le attività integrate svolte dall’équipe multidisciplinare dei Servizi sociali». Il restyling dei servizi sociali, dove si condividono anche i progetti individuali a sostegno delle persone a rischio, è stato arricchito dalle opere donate dal centro diurno disabili di Bucaletto e del progetto “Un due tre stella”, finanziato dalla fondazione “con i bambini”. L’arredo è completato dal nuovo logo dei Servizi Sociali, un fiore articolato in 6 colori (uno per ogni area di intervento dei servizi). «Siamo soddisfatti - ha concluso l’assessore Picerno - di queste rinnovate aree di cui si dota il nostro Comune, perché da oggi possiamo dire di averle rese più funzionali e idonee a un servizio molto delicato e dalla finalità sociale; ripensare e disegnare nuovi spazi contribuisce ad avvicinare ulteriormente l’Amministrazione alla cittadinanza, nonché a rispondere al meglio alle esigenze di quest’ultima, con particolare attenzione alle famiglie e ai minori: sostenibilità, creatività e solidarietà a servizio dei cittadini».

All’allestimento dei nuovi spazi hanno collaborato, oltre al writer Teodosio Papocchio Santagata, il Centro Stampa Digitale di Potenza, La Mimosa Cooperativa Sociale Onlus, Punto Service di Telesca Cristian, Sud’Altro, la Società Centostrade Cooperativa Sociale e l'Associazione Culturale La luna al guinzaglio.