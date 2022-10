Festa delle Forze Armate, Ministro Casellati a Potenza il 4 novembre

Il ministro delle Riforme Istituzionali, Elisabetta Casellati, per la sua prima uscita ufficiale, ha scelto di recarsi a Potenza il 4 novembre per la festa delle Forze Armate. Nell’occasione, il ministro proseguirà la visita in Basilicata facendo tappa a Matera. Alle elezioni Politiche del 25 settembre, Casellati è stata eletta in Senato, vincendo la sfida per il collegio uninominale della Basilicata.