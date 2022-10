Trasporti: dalla Regione Basilicata 3,7 mln per acquisto bus green

POTENZA - La giunta regionale della Basilicata ha reso disponibili fondi per circa 3,7 milioni di euro per il triennio 2022-2024 per permettere alle aziende del trasporto pubblico locale di acquistare autobus «ecologicamente più sostenibili, a beneficio delle tratte urbane».

Lo ha annunciato, attraverso l’ufficio stampa della giunta, l'assessore alle infrastrutture, Donatella Merra, esprimendo "soddisfazione per questi ulteriori investimenti indirizzati al rinnovo del parco rotabile circolante su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale. La strategia regionale è quella di garantire alla comunità un servizio moderno e performante, per una mobilità efficiente e sempre più sostenibile perché a basso impatto ambientale. Ricordiamo, inoltre, che questa estate abbiamo già approvato un programma per l’acquisto di oltre 200 autobus per il trasporto extraurbano, investendo più 32 milioni di euro, finalizzato all’acquisto di mezzi ibridi o con motorizzazioni tecnologicamente avanzate e quindi meno inquinanti. Nel dettaglio - ha continuato Merra - il programma stabilisce la totale sostituzione degli autobus dei servizi comunali/urbani con classe di emissione Euro uno ed Euro due per i quali sono previsti contributi fino a 200 mila euro per automezzo, nonché la sostituzione, anche parziale, degli autobus con classe di emissione Euro tre, assegnando a ciascuna azienda un contributo base di 50 mila euro».